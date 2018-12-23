Міст, де вбили Нємцова, будуть ремонтувати весь рік

До кінця 2019 року буде відремонтовано Великий Москворецкий міст. На це сподіваються влади російської столиці.

«Всі роботи будуть завершені до грудня наступного року», — цитує заступника мера Петра Бірюкова портал міського уряду.

Чиновник, який курирує в Москві питання ЖКГ та благоустрою, пояснив, що ремонтники працюють цілодобово. За словами заступника Сергія Собяніна, їм допомагають роботи. Передбачається, що міст буде зданий з випередженням терміну.

Зараз робітники замінюють прольоти. Рух по мосту частково обмежено.

27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту вбили опозиційного політика Бориса Нємцова. Кілер — колишній чеченський силовик Заур Дадаєв, випустив йому в спину кілька пістолетних куль. В пам’ять про Нємцову на мосту проводилися акції, але у зв’язку з ремонтом їх перспектива не ясна.