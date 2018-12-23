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Міст, де вбили Нємцова, будуть ремонтувати весь рік

23.12.2018

Мост, где убили Немцова, будут ремонтировать весь год

До кінця 2019 року буде відремонтовано Великий Москворецкий міст. На це сподіваються влади російської столиці.

«Всі роботи будуть завершені до грудня наступного року», — цитує заступника мера Петра Бірюкова портал міського уряду.

Чиновник, який курирує в Москві питання ЖКГ та благоустрою, пояснив, що ремонтники працюють цілодобово. За словами заступника Сергія Собяніна, їм допомагають роботи. Передбачається, що міст буде зданий з випередженням терміну.

Зараз робітники замінюють прольоти. Рух по мосту частково обмежено.

27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту вбили опозиційного політика Бориса Нємцова. Кілер — колишній чеченський силовик Заур Дадаєв, випустив йому в спину кілька пістолетних куль. В пам’ять про Нємцову на мосту проводилися акції, але у зв’язку з ремонтом їх перспектива не ясна.

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