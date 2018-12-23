Дві умови для перемоги над бюрократією

Дві умови забезпечать вам перемогу у взаємодії з бюрократією, цивільної, судової і навіть правоохоронної: попереднє прочитання регламенту (закону, наказу, інструкції) і володіння тим, що називається stamina.

На російську це цінна якість не дуже перекладається: це і не терпіння, з його акцентом на пасивному сприйнятті страждання, і не витривалість, яка теж створює в уяві картину якогось тяжелогруженого осла.

Stamina — це здатність витримувати багатогодинні заходи, не втрачаючи з виду свою мету і зберігаючи ту ж чіпкість уваги і дріб’язкову підозрілість на сьомій годині, що і на першому. Навпроти вас люди, звичні до цих багатогодинним сидінням, будуть чекати моменту, коли ви оголодаете і почнете засипати, а ззаду стануть тяжко зітхати і бурмотіти «ну скільки можна!», щоб запропонувати вам проголосувати всі пакетом або взагалі відкласти і вирішити «у робочому порядку».

Той, хто в цей момент прокинеться і скаже «Неєт!», і згадає, як ставити питання на окреме голосування — клянуся, той буде небу іншому, який би не був вирок землі сліпий.

Російська людина слабкий на це місце, бо легко погоджується, що все фігня, крім бджіл, все тлін і суєта і «нічого не змінює». І взагалі, у нього завжди є в іншому місці важливіші справи, він не може витрачати своє життя на дурниці. Ось у цей-то момент його швидко, ненасильственно і з його згоди роздягають ті, хто точно знає, скільки коштує і як отримується та чи інша «незначащая формальність».