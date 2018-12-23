Секс без просвіту. Чому в російських школах немає уроків статевого виховання

Введення в школах уроків статевого виховання підтримують 60% росіян — про це свідчать дані опитування ВЦВГД. Проти сексуальної освіти — лише 3% опитаних. Раніше говорити зі школярами про секс запропонувала віце-прем’єр Тетяна Голікова: зокрема, вона заявила, що потрібно розповідати дітям про методи контрацепції. Міністр освіти Ольга Васильєва ініціативу Голікової відкинула: «Делікатні теми з дитиною повинні обговорювати тільки батьки», — заявила вона. Арсеній Соболевський пояснює, чому прищепити статеву культуру молодому поколінню виявилося так складно не тільки в Росії, але і на Заході, а також згадав найбільш небезпечні і живучі міфи про секс і контрацепції.

Тему статевого виховання в школі намагалися просувати ще в епоху горбачовської перебудови і в лихі 90-е — але безуспішно. На сексуальних просвітителів озброїлася і церква, і пуританські педагоги. Всесвітньо відомий радянський і російський сексолог Ігор Кон, з яким автор був знайомий особисто, розповідав, як його навіть намагалися притягнути до суду «за розбещення неповнолітніх». «Розбещення» полягало в тому, що сексолог в матеріалах для просвіти підлітків згадував слово «клітор». Звинувачення вдалося відхилити цілком логічним аргументом: якщо підлітки не знають, що таке клітор, то це не може їх зіпсувати. А якщо знають, то вони вже «розбестилися» без участі Ігоря Кона.

У наступні роки заради збереження цнотливості підростаючого покоління у школах скоротили розділи анатомії, де містилися хоч якісь факти про статеве життя. Деякі «рятівники Росії» побачили у статевому вихованні мало не загрозу національній безпеці. У що вийшла кілька років тому книзі «Проект Росія» на повному серйозі стверджувалося, що «ЦРУ вбиває Росію шляхом насадження статевого виховання». Забавно, але те ж саме говорили і деякі патріоти Америки півстоліття тому. Тільки замість ЦРУ їм мерещилась «радянська загроза». У 1969 році лідер американських ультраправих Роберт Уелч стверджував, що шкільне сексуальне просвітництво — це «брудний комуністичний змова для підриву духовного здоров’я американської молоді».

Серед людей, які противляться статевою освіті, найпоширеніше заперечення звучить так: «А чому тут вчити? Куди засовувати, ми і так знаємо! Нас ніхто цього не вчив». Що можна на це відповісти? Людина, на відміну від тварин, у свої життєві процеси додає культуру. Адже про те, що їжу треба класти в рот, а не у вухо, теж всі знають. Тим не менш, існує культура поведінки за столом. І цьому здавна вчать! Ніхто не дивується і не питає, навіщо це треба. Тому що всі розуміють: їжу можна поглинати красиво, а можна похабно, як свиня. Точно так само і в інтимній сфері, де, як відомо, тонкощів і нюансів набагато більше, ніж при трапезі.

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У 1964 році у хлопців на літр крові було 14 міліграмів тестостерону, а сьогодні — вже 18. Це в 3 рази більше, ніж у дорослих

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«На уроках потрібно розповідати про психології сексуального життя. Щоб підлітки знали, коли інтимне життя приносить радість. Хлопчики часто не розуміють, що дівчинку перед сексом треба готувати: цілувати, пестити, говорити їй якісь ніжні слова. Вони ж поспішають відразу перейти до справи, а потім обурюються: «Вона, корова, нічого не відчуває…», — каже лікар-сексолог, кандидат медичних наук Олександр Полеев. — Навіть якщо у кожної школи ми сьогодні поставимо трьох поліцейських і двох служителів церкви, процес акселерації не сповільниться. У 1964 році проводили перше дослідження підлітків у Москві на наявність статевого гормону тестостерону. Тоді у хлопців його концентрація становила 14 міліграмів на літр крові, а сьогодні — вже 18. Це багато, в три рази більше, ніж у дорослих. Якщо зараз зрілому чоловіку дати 18 міліграмів тестостерону, він тут же зробить статевий акт, неважливо, з ким. З кожним роком рівень гормонів у підлітків повільно, але зростає. Ніхто не заперечує існування інтимного життя, але при цьому чомусь не вважають за потрібне давати в школі хоча б елементарні знання про неї. Це повна відсутність логіки».

У всі віки любов, сім’я і сексуальне життя були дуже важливі для будь-якої людини. У давнину люди навіть обожнювали сексуальну сферу, але потім стали вважати її брудною і порочною. Люди тонуть в океані порнографії, а сексуальну культуру майже ніхто не розвиває. У світі існує чимало музеїв еротики, але немає жодного систематизованого музею історії сім’ї і сексуальної культури. Сексуальна освіта на Заході більше лякає, ніж приваблює — уроки, як правило, примітивні і зачіпають тільки елементарні фізіологічні процеси, проблеми запобігання від вагітності і хвороб, а також прищеплюють толерантність до одностатевих стосунків. Багато батьки часто не знають, що відповісти дітям на запитання про народження. Хоча найпростіше — можна назвати уроки статевого виховання Уроками Любові. Таку назву приємніше для всіх: і для школярів, і для батьків і для суворих пуритан, можливо, теж. Необхідно з дитинства виховувати демографічний свідомість і вселяти, що збереження етносу та національної культури залежить не стільки від народних пісень і танців, скільки від любові до своїх навіть не вчасно зачатим нащадкам.

Примітивність статевої освіти на Заході багато в чому пояснюється відсутністю серйозної наукової бази і серйозних систематизованих досліджень у цій сфері. Це відзначала Джудіт Маккей, доктор сексології, старший радник Всесвітньої організації охорони здоров’я у своїй доповіді «Сексуальність і сексуальну поведінку в сучасному світі». На жаль, у сучасній Європі немає комплексного центру, подібного Інституту сексуальних наук Хіршфельд, який існував в 20-30 роки в Берліні і знищеному Гітлером. У тій же Німеччині єдиним науково-лікувальним центром є інститут сексології, створений у Франкфурті-на-Майні і пізніше перенесений в Гамбург. Вельми символічно, що цей науковий центр включили до складу психіатричної клініки. Це досить красномовно свідчить про те місце, яке відводять там питань сексу і сексуальної культури.

В Росії жив і досить плідно працював всесвітньо відомий сексолог Ігор Кон, але спеціалізованих наукових центрів у нас не було. У 2009 році в Калінінграді з’явився Інститут сексуальної культури і сім’ї. Однак пропозиції фахівців створити систематизований музей історії сексуальної культури і сім’ї, заснувати відповідну кафедру в університеті і випустити підручник не знайшли належної підтримки. У підсумку Інститут опублікував кілька книг, взяв участь у створенні телефільму на РЕН-ТВ і тихо помер через нульового фінансування. Як надгробного каменю залишився лише сайт sex-prosvet.ru, де можна знайти відео ток-шоу про сексуальної культурі і статевому освіту за участю Ігоря Кона.

Проблему вирішуємо сто років

«Сексуальний просвіт в школах повинен починатися з 12-13 років. В іншому випадку ми все більше будемо стикатися з такими ексцесами, як, наприклад, рання вагітність. Не рідкість, коли цей вік (дітонародження) сьогодні становить 14 років», — ці слова були написані червоною феміністкою, радянської державної діячкою, першою в історії жінкою-міністром Олександрою Коллонтай майже сто років тому, але до цих пір не втратили своєї актуальності для Росії — за кількістю абортів і ранніх вагітностей ми зараз попереду всієї планети. У Франції на тисячу школярів — 3,5 вагітності, у Німеччині — 5, а в Росії — 34 випадки. Таким сумним результатами якраз сприяє відсутність статевої освіти.

Наприклад, досі живий міф, що без побоювань завагітніти можна займатися сексом п’ять днів до місячних і п’ять днів після. Або інша поширена помилка: від одного разу нічого не буде. Згідно з опитуваннями, сьогодні понад 50% випускників московських шкіл мали сексуальний досвід. Дебют відбувається найчастіше в старших класах. У Парижі, наприклад, середній вік початку інтимного життя — 13 років, найстаріший серед країн Європи. У свій час у США витратили $1 млрд на пропаганду статевої стриманості серед школярів. Потім провели опитування і з’ясували, що вік початку статевого життя в учасників програми 15 років — точно такий же, як і у тих, хто ігнорував її. Виходить, що мільярд викинули на вітер— основний інстинкт виявився сильнішим лекцій.

Хоча офіційно статевої освіти в Росії немає, адміністрації багатьох просунутих приватних шкіл запрошують професорів-сексологів читати лекції. Старшокласники відносяться до уроків серйозно. На зміну сексуальної дикості повинна прийти сексуальна культура. І зрозуміло, що вона не прийде сама собою — цьому треба учити.