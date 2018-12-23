Росія: Британія займається “підбурюванням” України

Посольства РФ в Лондоні не сподобалося прибуття в Україну британського корабля.



Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон займається “підбурюванням України до нових військових провокацій”. Про це заявили в посольстві Росії в Лондоні.

“Не впоравшись із завданням ефективно нейтралізувати дрони над аеропортом Гатвік, схоже Вільямсон зайнявся більш важливою справою – підбурюванням України до нових військових провокацій”, – сказано в повідомленні.

У посольстві переконані, що на які б кроки не пішла б Україна, британський уряд консерваторів буде завжди забезпечувати їй “політичну й військову підтримку”.

У свою чергу, заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак запропонував відправити корабель ВМС Великобританії через Керченську протоку.

“Коли кажуть, що Росія не дозволить прохід англійського судна, у мене виникає одне зауваження – а хто-небудь пробував пройти?” – заявив заступник міністра в ефірі каналу Прямої.

Гримчак зазначив, що HMS Echo не має озброєння, і на нього не поширюється дія конвенції Монтрьо про статус чорноморських проток, за якою термін перебування військових кораблів обмежений 21 цілодобово.