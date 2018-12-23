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В Індонезії 62 людини загинули через цунамі

23.12.2018

В Индонезии 62 человека погибли из-за цунамиПошкоджені сотні будинків.

В результаті цунамі в Індонезії щонайменше 62 людини загинули, 20 зникли безвісти і 584 – постраждали. Про це повідомив в неділю, 23 грудня, представник індонезійського Агентства з запобіганню стихійних лих Сутопо Нугрохо.

“За останніми даними, 62 людини загинули, не менше 20 пропали без вісті, ще 584 постраждали”, – заявив чиновник.

Нугрохо також зазначив, що “було сильно пошкоджено близько 430 житлових будинків, кілька готелів”.

Цунамі було зафіксовано в Зондській протоці, що розділяє острови Ява і Суматра. Як уточнив Нугрохо, сильна хвиля могла виникнути через недавнього виверження вулкан Анак-Кракатау.

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