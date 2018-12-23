Суд не став заарештовувати двох обвинувачених у побитті поліцейського в Москві

Черемушкинский районний суд Москви відмовився заарештовувати двох обвинувачених у нападі на співробітника поліції в столичному метро. Про це повідомила Агентству міських новин «Москва» прес-секретар суду Ірена Козаева.

«Суд відмовив у задоволенні клопотання про арешт обвинувачених Заура Мурзаева і Тимура Дамалаева», – сказала вона, уточнивши, що інший запобіжний захід суд обрав.

Раніше старший помічник керівника Головного слідчого управління слідчого комітету (СК) Росії по Москві Юлія Іванова повідомила, що ці громадяни в залежності від ролі кожного звинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 318 КК РФ («Застосування насильства відносно представника влади»).

За даними слідства, в ніч з 18 на 19 грудня на станції метро «Таганська» старшого сержанта поліції побили відразу четверо пасажирів метро, яким він зробив зауваження за порушення громадського порядку.

Четверо хлопців приставали до дівчини, вона побігла шукати захисту у співробітника поліції, хулігани накинулися на нього. Нападники були в стані алкогольного сп’яніння, вони вчотирьох побили 23-річного сержанта Івана Головльова, розірвали на ньому форму, витягли айфон.

На допомогу прийшли двоє колег постового і втихомирили хлопців гумовими палицями. Двоє втекли відразу ж, решту — 26-річного Тимура Дамалаева та 22-річного Заура Мурзаева – вдалося витягнути з вагона метро і затримати.

Лікарі зафіксували у поліцейського струс мозку і забої. Після надання допомоги його відпустили з лікарні.

