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У Північній Атлантиці заборонили польоти цивільних літаків: названа причина

23.12.2018

В Северной Атлантике запретили полеты гражданских самолетов: названа причинаЗаборона діє з 27 по 30 грудня.

У зв’язку з запуском російської ракети в Північній Атлантиці заборонили політ цивільних літаків у районі на схід Домінікани.

Про це повідомляє Liveuamap, посилаючись на дані Aircraft Spots.

“У зв’язку з запуском російської ракети в Нью-Йоркському інформаційному регіоні заборонені польоти в межах передбачуваної зони затоплення в Атлантиці з 27 по 30 грудня”, – сказано в повідомленні.

Про яких саме ракетні випробування йде мова, не уточнюється. Зазначимо, що незабаром після публікації Aircraft Spots видалив відповідний твіт.

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