У Північній Атлантиці заборонили польоти цивільних літаків: названа причина

Заборона діє з 27 по 30 грудня.



У зв’язку з запуском російської ракети в Північній Атлантиці заборонили політ цивільних літаків у районі на схід Домінікани.

Про це повідомляє Liveuamap, посилаючись на дані Aircraft Spots.

“У зв’язку з запуском російської ракети в Нью-Йоркському інформаційному регіоні заборонені польоти в межах передбачуваної зони затоплення в Атлантиці з 27 по 30 грудня”, – сказано в повідомленні.

Про яких саме ракетні випробування йде мова, не уточнюється. Зазначимо, що незабаром після публікації Aircraft Spots видалив відповідний твіт.