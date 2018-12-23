Помер останній учасник найбільшого повстання євреїв часів Другої світової

Повстання відбулося у Варшавському гетто.



Останній вижив учасник повстання у Варшавському гетто Симха Ротем (Ратайзер) помер в Ізраїлі у віці 94 років. Про це стало відомо у суботу, 22 грудня. Відомий під псевдонімом “Казік”, він був членом підпільної Єврейської бойової організації, яка підняла у квітні 1943 року повстання проти свавілля нацистів і депортації євреїв у табори смерті.

Він бився разом з бійцями опору, намагався налагодити контакти між загонами та іншими організаціями, а також часто був зв’язковим між підпільниками на території Варшавського гетто та підрозділами за його межами.

Боротьба мешканців гетто та Єврейської бойової організації проти режиму тривала майже місяць. Після придушення повстання тисячі євреїв депортували в табір смерті в Треблінці, спалили живцем або розстріляли. Симха “Казік” Ротем був одним з небагатьох, кому вдалося втекти. З допомогою польських інженерів, які добре знали каналізацію міста, він організував втечу по тунелях для залишилися в живих членів Єврейської бойової організації.

Повстання у Варшавському гетто сьогодні називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої Світової війни. Симха Ротем також брав участь у Варшавському повстанні 1944 року. У 1946 році він переїхав в Єрусалим.