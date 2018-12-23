Число жертв цунамі в Індонезії зросла майже в три рази

Поранених 745 осіб.



В результаті цунамі на індонезійських островах Ява і Суматра загинули, щонайменше, 168 чоловік. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що сотні людей поранено, за даними Associated Press, поранених 745 осіб, ще 30 людей вважаються зниклими без вести.

Рятувальники все ще не можуть дістатися до всіх постраждалих населених пунктів.

Від цунамі постраждали регіони в районі Зондського протоки, що з’єднує Яванське море з Індійським океаном і розташований між островами Ява і Суматра. Найбільше постраждав округ Пандегланг на острові Ява.

Ймовірною причиною цунамі стало виверження вулкана Анак Кракатау, який з’явився на місці вулкана Кракатау – він був зруйнований в результаті катастрофічного виверження 1883 року. Вулкан частково знаходиться під водою, тому його виверження призводять до формування хвиль.