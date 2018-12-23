Опубліковані головні досягнення року в області науки

Названі і провали року.



Авторитетний науковий журнал Science опублікував список головних досягнень року в області науки.

Всього в шорт-листі “проривів року” 10 наукових праць та відкриттів.

Головними досягненнями науки 2018 року, на думку редакції журналу, є:

дослідження розвитку генів ембріонів – за процесом можна стежити на клітинному рівні. В майбутньому технологія дозволить контролювати розвиток окремих клітин ембріонів;

виявлення метеоритного кратера в Гренландії, діаметр якого досягає 31 км – він міг утворитися ще 13 000 років тому, а зараз ховається під кілометром льоду;

знайдена кістка дівчинки неандертальського-денисівської походження – це перший доказ того, що ці два види людей схрещивались;

розкриття серії вбивств 40-річної давності з допомогою ДНК. У базу даних завантажили ДНК з місця злочину і знайшли далеких родичів злочинця. Поліція відстежила кілька великих сімейних дерев і вийшла на вбивцю.

Science також виділив три головних наукових провалу року:

глобальне потепління, проблема якого тільки посилюється в останні роки;

пожежа в Національному музеї у Бразилії, в якому були знищені понад 20 мільйонів експонатів, багато з яких не мали аналогів;

дослідження китайських вчених з генетичної модифікації особи, до яких виникло багато питань етичного характеру.

У листопаді китайський генетик Хе Цзянькуй заявив, що йому вдалося змінити код ДНК дівчаток-близнюків таким чином, що вони стали несприйнятливі до ВІЛ. Вчений стверджує, що редагував ембріони для семи пар, але тільки один випадок завершився вагітністю та пологами.

Імена батьків, місце перебування та інші факти, що підтверджують слова науковця поки що не відомі. А надані їм матеріали не дають можливості стверджувати, що втручання вченого не завдало шкоди.

У Китаї заборонено клонування людини, але прямої заборони на генетичні зміни ембріонів немає. Також вчений офіційно повідомив державі про своєму дослідженні, але зробив це пізніше, ніж розпочав експеримент.