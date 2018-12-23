Патріарх Філарет визнав, що співпрацював з КДБ

У часи СРСР всі єпископи співпрацювали з КДБ, тому що радянська спецслужба контролювала церква. Про це розповів колишній предстоятель УПЦ КП Філарет в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Тому для того, щоб мати реєстрацію, треба було домовитися з ними, щоб вони погодилися на посвяту того чи іншого єпископа і призначення того чи іншого священика», — сказав Філарет.

Відповідаючи на питання кореспондента про обґрунтуванні обвинувачення з боку РПЦ на його адресу щодо співпраці зі спецслужбою, колишній предстоятель УПЦ КП сказав, що той, хто говорить, що не співпрацював з КДБ свого часу, говорить неправду.

«Тому, якщо хтось з тих архієреїв скаже, що він не мав контактів, то це значить, що він говорить неправду… Я – не виняток, всі так робили».

Нагадаємо, раніше Філарет заявляв, що ніхто не шантажував під времяОбъединительного собору українських церков конкурента на посаду глави єдиної помісної церкви Єпіфанія митрополита Луцького і Волинського Михаїла.