Італія відмовилася прийняти сотні біженців

Порти закриті для “торгівців людьми та їхніх помічників”.



Італія не пустить на свою територію 300 біженців, яких врятувала в Середземному морі іспанська гуманітарна організація Pro Activa Open Arms. Про це заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

“Моя відповідь чітка: порти Італії закриті. Для торгівців людьми та їхніх помічників все скінчилося”, – повідомив міністр.

Організація Pro Activa Open Arms заявила, що ні один з портів в регіоні не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилася надати продукти кораблю з врятованими мігрантами. Також вони розповіли, що серед нелегальних мігрантів присутні вагітні жінки, а також породілля з немовлям, яку вертольотом відправили на Мальту.