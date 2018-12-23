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Макрон жорстко пригрозив “жовтих жилетах”

23.12.2018

Макрон жестко пригрозил “желтым жилетам”Будуть прийняті жорсткі заходи.

Уряд Франції прийме жорстких заходів щодо тих, хто влаштовував погроми під час протестів “жовтих жилетів”. Про це повідомив президент країни Емманюель Макрон у суботу, 22 грудня, в ході свого візиту в Чад.

“Я уважно стежив протягом усього дня за відбувалися в країні і мене про це поінформував міністр внутрішніх справ (Крістоф Кастанер – Ред.). Цілком очевидно, що французької юстицією будуть прийняті дуже жорсткі заходи відносно правопорушників”, – сказав Макрон.

Також президент Франції зазначив, що вкрай необхідно відновити порядок і згоду в країні.

“Країна потребує згоді, єдності, спільне просування до важливим колективним цілям. Важливо домогтися примирення і ліквідувати розбіжності”, – підкреслив Макрон.

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