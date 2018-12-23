«Журналіст року» та володар 11 престижних премій: Як німецький кореспондент роками вигадував свої репортажі

Автор німецького журналу Spiegel, лауреат багатьох премій Клаас Релотиус зізнався, що складав фейкові репортажі, вигадував історії та інтерв’ю з героями для своїх статей.

В редакції назвали визнання Релотиуса «нижчої точкою в 70-річній історії журналу». InfoResist розповідає всі подробиці гучного скандалу.

Як все з’ясувалося?

Клаасу Релотиусу 33 роки. У 2011 року він почав працювати в Spiegel позаштатним співробітником. А останні півтора року значився в штаті видання. За ці роки журнал опублікував 60 текстів журналіста. Багато з них правдиві, наполягає він.

У 2014 році Релотиусу вручили престижну премію CNN як краще репортеру. 2013, 2015, 2016 і 2018 роках журналіст отримав премію Deutscher Reporterpreis. Крім Spiegel, він співпрацював з багатьма іншими престижними журналами.

Фінальну крапку в кар’єрі успішного журналіста поставила поїздка в США. Релотиусу і фриленсеру Хуану Морено, які вже більше десяти років співпрацює з Spiegel, доручили написати про мексиканських мігрантів і про те, як до них ставляться у США. Саме Морено першим запідозрив колегу у професійній недбалості. На це його наштовхнула фотографія Тіма Фули, опублікована в репортажі. Він керівник загону добровольців зі штату Арізона, які патрулюють кордон і відловлюють нелегальних іммігрантів. Фото було підписано наступним чином: ніхто з добровольців категорично не хотів фотографуватися, а тим більше, брати з собою журналістів. Однак Морено точно знав, що відображений на фото Тім Фули заробляє на тому, що перетворив своє патрулювання в атракціон для туристів і журналістів.

Хуан Морено

Після уважного прочитання тексту Хуан Морено виявив, що значна його частина повністю скопійована зі статті, яка раніше була опублікована в американському виданні Mother Jones. Журналіст повідомив про свої підозри головного редактора і фактчекером журналу, однак, як пише Der Spiegel, журналіст захищався «так вправно і тонко, в тому числі визнаючи окремі недоліки власної роботи», що в непривабливому світлі постав сам Морено.

У Морено була запланована ще одна поїздка в Америку, тому він вирішив скористатися випадком і перевірити свої підозри щодо Релотиуса. Журналіст записав на камеру, як Тім Фули і ще один герой репортажу заявили, що ніколи не зустрічалися і не розмовляли з Релотиусом. Таким чином, їх слова журналіст вигадав від початку до кінця.

Тільки під тиском доказів Клаас Релотиус зізнався, що репортаж з американо-мексиканського кордону був вигадкою. Більше того, така практика давно увійшла в нього в звичку, і це був далеко не перший вигаданий матеріал. Після службової перевірки встановили, що фейками були матеріали для статей «Останній свідок» – про американця, який нібито подорожував для того, щоб дивитися на смертні кари; «Діти львів» – про двох підлітків, яких викрав і перевоспитало «Ісламська держава»; «Номер 440» – про ув’язненого у в’язниці Гуантанамо.

Після того, як історія отримала розголос, німецький журнал SZ-Magazin, який виходить додатком до газети Süddeutsche Zeitung, заявив, що опублікував два інтерв’ю скандального журналіста Клааса Релотиуса з ознаками маніпуляцій.

Обидва матеріали вийшли три роки тому. У першому – журналіст взяв інтерв’ю у кравця чоловічого одягу з Нью-Йорка Мартіна Грінфілд. У другому – журналіст поспілкувався з «ветеранами» фестивалю Вудсток Барбарою і Ніколасом Эрколин.

Син 90-річного Мартіна Грінфілда Тод розповів про «численні приукрашиваниях та помилки». Сам Релотиус додав, що маніпулював у деяких уривках інтерв’ю і додавав у нього цитати з автобіографії Грінфілд.

Барбара і Ніколас Эрколин заявили, що відчувають себе неправильно зрозумілими в публікації. Релотиус зізнався, що розмова містить «нечистоплотність.

Що сказав журналіст

Релотиус вважався один з найуспішніших молодих авторів Німеччини. CNN визнавала його «Журналістом року» в цій країні, Forbes включив в число 30 медіаперсон у віці до 30 років, які подають великі надії.

Саме успіхом, а точніше страхом, що за ним може бути провал, пояснив Релотиус свої дії колег по редакції.

«Мова йшла не про великі діла, я страшно боявся провалу, — заявив він під час свого визнання. — Чим успішніше я ставав, тим сильніше на мене тиснуло почуття, що я не маю права провалитися».

Колега Релотиуса за Der Spiegel Дірк Курбьювайт вважає, що Релотиус піддав себе «внутрішнього терору», викликаному усвідомленням того, наскільки не по праву він отримує всі ці численні почесті.

«Я хворий, мені потрібна допомога», — говорив журналіст своїм колегам.

Як відреагували в журналі Der Spiegel?

Der Spiegel випустило ряд виправдувальних публікацій, серед яких був репортаж про те, як вдалося вивести журналіста на чисту воду, редакційна колонка під назвою «У нас багато питань»; докладна розповідь про те, як редакція перевіряє інформацію, знайдену журналістами.

У виданні запевняють, що в майбутньому посилять вимоги до перевірки всіх матеріалів. Журналісти будуть зобов’язані довести автентичність своєї інформації. Це можуть бути селфи з героями і здані разом з текстом аудіозаписи інтерв’ю.

Поки не відомо, яке покарання отримає журналіст. Релотиус, в свою чергу, звільнився з Spiegel.