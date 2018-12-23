Президент Туреччини дав обіцянку Трампу

Обіцянку було дано під час телефонної розмови



Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом пообіцяв тому, що турецька армія завершить знищення терористів ИГИЛ в Сирії після того, як Пентагон виведе американські війська.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на чиновника Білого дому.

Високопоставлений співробітник Білого дому пояснив, що обіцянка була дана під час телефонної розмови, після якого запланована Туреччиною військова операція в Сирії була відкладена.

“Як ваш друг я обіцяю, що це ліквідація ИГИЛ буде завершена”, – наводить телеканал слова джерела, який обізнаний в темі розмови президентів.

Інше джерело в американській адміністрації підтвердив NBC News, що Ердоган дійсно пообіцяв, що Туреччина впорається з терористами ИГИЛ, залишаються на півночі Сирії, однак для цього Анкарі необхідно отримати можливість безперешкодно проводити військові операції в даному регіоні.

За деякими оцінками, в даний час в Іраку і Сирії залишаються близько 30 тис. бойовиків ИГИЛ.