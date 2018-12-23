Трамп скасував відпустку: названа причина

Президент США планував 16-денний відпочинок.



Президент США Дональд Трамп підтвердив, що вирішив скасувати поїздку до Флориди на різдвяні канікули, так як має намір продовжити у Вашингтоні роботу над затвердженням бюджету, повідомили в неділю в Білому домі.

“У зв’язку з призупиненням роботи федеральних структур президент залишиться у Вашингтоні. Перша леді повернеться в столицю з Флориди, щоб зустріти Різдво з чоловіком”, – йдеться в заяві представника Білого дому Сари Сандерс.

Спочатку Д. Трамп планував провести 16 днів на своїй віллі у Флориді. Американські ЗМІ відзначають, що в підсумку президент все-таки може відправитися на свою віллу, якщо вирішить, що криза навколо бюджету затягується.

Конгрес США не може затвердити бюджет через суперечки навколо вимоги Д. Трампа включити в нього $5 млрд на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Глава держави запевняє, що не відмовиться від цієї вимоги.