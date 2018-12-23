Тисячі сербів влаштували протест у Белграді

Народ вигукує: “Вучич – злодій”



Тисячі людей знову зібралися в суботу в сербській столиці, критикуючи політику уряду, президента Вучича і суспільне мовлення країни.

Як повідомляє Balkan Insight, кілька тисяч протестувальників “1 з 5 мільйонів” прийшли до будівлі парламенту, вигукуючи “Вучич – злодій”.

Організатори заявили, що участь в акції взяли 40 тисяч осіб, повідомляє сербська служба BBC. Поліція не оприлюднила свою професійну оцінку.

Протестувальники пройшли маршем до сербської телекомпанії РТС, вимагаючи більш професійного і справедливого висвітлення в журналістських матеріалах. Вони також закликали до свободи ЗМІ, більшої присутності опозиційних поглядів в ефірі і припинення “політичного насильства” в Сербії.

За два дні до акції організатори протесту оприлюднили вимоги до РТС, встановивши крайній термін для телеканалу, до якого опозиції слід надати більшу присутність в новинних блоках.

Це вже третій антиурядовий протест в цьому місяці в Белграді. 8 і 15 грудня кілька тисяч людей взяли участь у демонстраціях у сербській столиці. Протести почалися після побиття опозиційного політика.

Президент Вучич попередив, що не виконає вимоги протестувальників, навіть якщо їх буде 5 мільйонів. Він натякнув на проведенні дострокових виборів.

Європейська комісія у звіті 2018 року по прогресу Сербії заявила, що фінансування суспільних мовників у країні недостатнє. Тимчасовий характер моделі фінансування – поєднання абонентської плати, бюджетних субсидій і внесків комерційних – робить їх уразливими для політичного впливу, говорилося в звіті Єврокомісії.