У п’ятницю, 21 грудня, Євросоюз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії. Для громадян країни-терориста це означає, що ще як мінімум півроку їм доведеться жити без нормальної їжі і харчуватися патріотизмом.

Про продовження санкцій, що поширюються на окремі сектори російської економіки, до 31 липня 2019-го написав на своїй сторінці в Twitter кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

За його словами, Рада ЄС ухвалила рішення про продовження санкцій одноголосно, хоча Путін і його зграя, зрозуміло, сподівались на підтримку Москви з боку Італії, Німеччини, Австрії і Угорщини.

В офіційному повідомленні відомства сказано, що обмежувальні заходи продовжені після донесення інформації від Еммануеля Макрона і Ангели Меркель про не виконання Росією пунктів мінських угод.

“Враховуючи, що ніякого прогресу не було, Європейська рада прийняла політичне рішення пролонгувати економічні санкції проти Росії”, – зазначили в інституті.

Як відомо, багато країн, уряд яких готовий злитися в екстазі з російськими терористами, постійно хочуть скасувати санкції проти Кремля. Серед них посаджена на “газову голку” Німеччина, куплене і наведене за гроші Москви уряд Австрії, Італії та Угорщини. В інших державах росіяни поки не досягли таких успіхів, але проросійські партії в ЄС поступово набирають силу.