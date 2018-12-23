Названі країни ЄС, що виробляють самі “різдвяні” товари

Де виробляють найбільше ялинок та індиків.

Статистичне агентство Eurostat підготував святкову інфографіку, яка показує, які країни є провідними експортерами товарів, без яких неможливо уявити Різдво.

Данія – монополіст з постачання ялинок. Тут вирощують 76% хвойних красунь, які йдуть на експорт в країни ЄС.

Франція поставляє на європейський ринок 35% вин і 45% індиків.

Німеччині належить лідерство по експорту шоколаду (29% ринку ЄС) і іграшкових поїздів (28%).

Італія – головний експортер шкарпеток, які ховає свої подарунки добрий Санта (20% експорту).

Нідерланди постачають на ринок ЄС найбільше (18%) плюшевих ведмедиків Тедді.

Польща – найбільший постачальник свічок (37%).

Товари для відпочинку. Чехія займає перше місце по експорту зимових спортивних костюмів (31% ринку), Швеція – по поставках ковзанів (31%), а Італія на 25% забезпечує ЄС зимовим взуттям.