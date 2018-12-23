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Названі країни ЄС, що виробляють самі “різдвяні” товари

23.12.2018

Названы страны ЕС, производящие самые "рождественские" товарыДе виробляють найбільше ялинок та індиків.

Статистичне агентство Eurostat підготував святкову інфографіку, яка показує, які країни є провідними експортерами товарів, без яких неможливо уявити Різдво.

Данія – монополіст з постачання ялинок. Тут вирощують 76% хвойних красунь, які йдуть на експорт в країни ЄС.

Франція поставляє на європейський ринок 35% вин і 45% індиків.

Німеччині належить лідерство по експорту шоколаду (29% ринку ЄС) і іграшкових поїздів (28%).

Італія – головний експортер шкарпеток, які ховає свої подарунки добрий Санта (20% експорту).

Нідерланди постачають на ринок ЄС найбільше (18%) плюшевих ведмедиків Тедді.

Польща – найбільший постачальник свічок (37%).

Товари для відпочинку. Чехія займає перше місце по експорту зимових спортивних костюмів (31% ринку), Швеція – по поставках ковзанів (31%), а Італія на 25% забезпечує ЄС зимовим взуттям.

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