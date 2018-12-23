Чорногорія має намір добитися незалежності своєї церкви

Країна хоче незалежності від Сербії.



Сербська православна церква підриває незалежність Чорногорії і тому чорногорські влади будуть домагатися відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви.

Про це в інтерв’ю телепрограмі “Жива правда” заявив президент Чорногорії Міло Джуканович, інформує RTCG.

“Сербська православна церква дуже наполегливо підриває чорногорську незалежність. Я вважаю, що необхідно продовжити роботу з відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви, і держава буде займатися цим і нести за це відповідальність”, – сказав Джуканович.

Сербська православна церква (СПЦ) є панівною в Чорногорії, тоді як Чорногорська православна церква не має канонічного визнання.

Чорногорська православна церква, яка проголосила себе автокефальною в 1993 році, подібно до української церкви бореться за міжнародне визнання. Зараз її зусилля марні, зокрема, із-за тиску СПЦ.

Український патріарх Філарет неодноразово виступав з підтримкою прагнень чорногорців мати свою автокефальну церкву.