Білий дім відреагував на заяву глави Пентагону про відставку

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що глава Пентагону зробив «правильну і благородну річ», оголосивши про свою відставку..

Повідомляється, що Мэттис написав лист про відставку президенту США Дональду Трампу, в якому зазначив, що йде, «тому що Трамп є право мати міністра оборони, з ким його погляди будуть краще узгоджені». Цей крок послідував після рішення Трампа вивести війська США з Сирії, що, як повідомляється, він зробив всупереч порадам Мэттиса та інших радників з національної безпеки.

Сандерс сказала, що у Мэттиса і Трампа «як і раніше хороші відносини», хоча у них різні політичні погляди.

«Зрештою, американський народ обрав цієї людини головнокомандуючим і для прийняття рішень», — сказав Сандерс.

«Президент слухає всю свою команду з національної безпеки, в яку входить велика група. Він приймає їх поради. І в кінці кінців, він приймає рішення», — додала вона.