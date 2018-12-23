Туреччина збільшила кількість військових на своєму кордоні

Країна зміцнює кордон з Сирією.

Туреччина відправила підкріплення до своєї кордоні з Сирією – зокрема, в цей район направили близько 100 транспортних засобів, включаючи навісні пікапи і зброю.

Про це в неділю повідомило турецьке агентство DHA, інформує Reuters.

Посилена військова активність у цьому районі відбувається через кілька днів після того, як президент Ердоган заявив, що Туреччина відкладе заплановану військову операцію проти курдських Загонів народної самооборони в північній частині Сирії після того, як США вирішили вивести війська з Сирії.

До складу турецької колони, яка вирушила в прикордонний район Кіліс у південній провінції Хатай, що входили танки, гармати, кулемети і автобуси з бійцями.

Частина військового обладнання та особового складу повинна бути розміщена на постах уздовж кордону, в той час як частина перейшла кордон і увійшла в Сирію через район Ельбейли.

Ельбейли розташований в 45 кілометрах від північного сирійського міста Манбидж, який був головним каталізатором напруги між Анкарою і Вашингтоном. У червні союзники по НАТО досягли угоди, згідно з яким курдські Загони народної оборони повинні бути витіснені з регіону. Туреччина поскаржилася, що “дорожня карта” щодо виконання домовленостей була відкладена.

Ердоган заявив у п’ятницю, що Туреччина візьме на себе боротьбу з бойовиками “Ісламської держави” в Сирії в той час, як Сполучені Штати виводять свої війська. Він додав, що запланована військова операція буде спрямована і проти “Ісламської держави”, і проти курдів.

Анкара вважає, що підтримувані США курдські Загони народної оборони є терористичною організацією.

Туреччина провела дві військові операції в Сирії проти курдів і “Ісламської держави”.