У Каталонії протестувальники зіткнулися з поліцією: 60 поранених

Протестували десятки тисяч людей.



22 грудня, в столиці Каталонії пройшли масові протести проти іспанського уряду, які закінчилися сутичками з поліцією. В результаті понад 60 людей отримали травми.

На суботню акцію протесту в Барселоні вийшли десятки тисяч людей. У ряді районів учасники ходи атакували поліцейських, закидаючи їх камінням, металевими предметами, пляшками і петардами. З 62 постраждали в ході зіткнень – 35 співробітників поліції. 13 демонстрантів були затримані.

Причиною невдоволення каталонців стало виїзне засідання уряду Іспанії в Барселоні. За задумом прем’єр-міністра країни Педро Санчеса, цей крок мав ознаменувати деэскалацию в конфлікті навколо незалежності Каталонії. “Ми приїхали сюди, щоб показати нашу симпатію і повагу Каталонії”, – заявила прес-секретар уряду Іспанії Ісабель Села за підсумками засідання. Однак прихильники відокремлення цього регіону сприйняли дії центральної влади як “провокацію”.