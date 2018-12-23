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У Каталонії протестувальники зіткнулися з поліцією: 60 поранених

23.12.2018

В Каталонии протестующие столкнулись с полицией: 60 раненыхПротестували десятки тисяч людей.

22 грудня, в столиці Каталонії пройшли масові протести проти іспанського уряду, які закінчилися сутичками з поліцією. В результаті понад 60 людей отримали травми.

На суботню акцію протесту в Барселоні вийшли десятки тисяч людей. У ряді районів учасники ходи атакували поліцейських, закидаючи їх камінням, металевими предметами, пляшками і петардами. З 62 постраждали в ході зіткнень – 35 співробітників поліції. 13 демонстрантів були затримані.

Причиною невдоволення каталонців стало виїзне засідання уряду Іспанії в Барселоні. За задумом прем’єр-міністра країни Педро Санчеса, цей крок мав ознаменувати деэскалацию в конфлікті навколо незалежності Каталонії. “Ми приїхали сюди, щоб показати нашу симпатію і повагу Каталонії”, – заявила прес-секретар уряду Іспанії Ісабель Села за підсумками засідання. Однак прихильники відокремлення цього регіону сприйняли дії центральної влади як “провокацію”.

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