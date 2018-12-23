У Санкт-Петербурзі справжній феєрверк: горить склад з піротехнікою

У п’ятницю, 21 грудня, в одному з районів російського Санкт-Петербурга сталася пожежа на складі з піротехнікою. Очевидці повідомляють про вибухи феєрверків на місці події.

Місцеві рятувальники повідомляють, що вогонь поширився на 300 квадратних метрів. Є загроза поширення вогню на сусідній ангар і склад з меблями.

Відео пожежі на складі з піротехнікою в Петербурзі

Всі житлові будинки розташовані на відстані 1 кілометра від складу, тому евакуації жителів з-за пожежі не було. У ліквідації пожежі беруть участь 78 осіб та 22 одиниці техніки, пожежу вдалося локалізувати.