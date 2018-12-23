Лондон відмовився екстрадувати російського бізнесмена із-за загрози тортур

Він є фігурантом у справі про шахрайство.

Високий суд Лондона відмовився видати бізнесмена з Пензи Олексія Шматко в Росію – у зв’язку з дійшла до суддів інформацією про тортури обвинувачених у справі спільноти “Мережа”.

Обвинувачені Дмитро Пчелинцев та Ілля Шакурский розповіли про катування, які застосовувалися співробітниками ФСБ в місцевому СІЗО-1, де раніше містився і Шматко, і куди б його помістили в разі екстрадиції.

Йдеться про порушення статті №3 Європейської конвенції з прав людини (заборона тортур і нелюдського поводження). Суд також вказав на можливе порушення у Росії права Шматко на справедливий судовий розгляд (стаття №6).

Шматко є фігурантом у справі про шахрайство у великому розмірі, яка розглядалася в 2010-м Роком пізніше він залишив Росію у зв’язку з порушенням нової кримінальної справи і попросив політичного притулку у Великобританії.

В рамках “пензенського справи” було арештовано 11 осіб, яких звинувачують у терористичну змову і спробі дестабілізувати ситуацію в країні.