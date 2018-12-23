Американська компанія виплатить кожному співробітнику по мільйону доларів

У компанії працюють 1500 осіб.

Виробник сигарет Marlboro і власник Philip Morris компанія Altria Group придбала 35% виробника електронних сигарет Juul за $12,8 млрд. В рамках угоди Juul виплатить інвесторам дивіденди в розмірі $150 за одну акцію, повідомило видання Recode з посиланням на свої джерела. Найбільші акціонери, серед яких Tiger Global Management, отримають $1,6 млрд. При цьому інвестори збережуть свої акції. Загальна сума виплат перевищить $2 млрд.

При цьому приблизно таку ж суму компанія виплатить своїм співробітникам. У компанії працюють 1500 осіб. Частина з них не була задоволена інвестиціями від Altria Group – нібито угода суперечить місії Juul, яка ставить своєю метою допомогти людям відмовитися від звичайних сигарет.

Враховуючи кількість співробітників і загальний розмір виплати, кожний працівник отримає в середньому по мільйону доларів. Насправді, працівники отримають, як і інвестори, по $150 за кожну акцію, якою вони володіють безпосередньо або через опціон. Recode припускає, що такий бонус допоможе компанії «задобрити» тих, хто незадоволений угодою з виробником Marlboro.

Компанія Juul випускає електронні сигарети. Один пристрій коштує близько $50, чотири картриджа з нікотиновою сумішшю з різними смаками коштують $20. Juul займає більше 70% американського ринку електронних сигарет.