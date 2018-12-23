«Вона сама нас довела»: у зґвалтуванні молодої лейтенантши в Росії сплив важливий нюанс

Колишній поліцейський з Уфи Павло Яромчук, обвинувачений в згвалтуванні колеги, розповів свою версію події.

Про це в п’ятницю, 21 грудня, повідомляє РЕН ТВ.

За даними телеканалу, Яромчук назвав ситуацію заплутаною і зазначив, що обвинувачені не довели до такого стану».

«Ми завжди говорили те, що відбувалося насправді», — повідомив колишній поліцейський, відмовившись від подальших коментарів.

Про інцидент в уфімській поліції, де 23-річна дознавательница звинуватила колег у зґвалтуванні, стало відомо 31 жовтня.

За підозрою у скоєнні злочину були затримані підполковник Павло Яромачук, начальник відділу з питань міграції ОМВД по Уфимському району, а також його старші товариші, начальники ОМВД по Уфимському і Кармаскалинскому районах полковники Едуард Матвєєв та Салават Галієв. Пізніше всі троє були звільнені з МВС.

За версією слідства, поліцейські влаштували застілля в кабінеті, а пізно ввечері нібито за службової необхідності викликали туди підпорядковану — лейтенанта поліції. Потерпілу спробували напоїти і зґвалтували. Як з’ясувалося, жертвою злочину стала дочка заступника начальника управління Росгвардии по Башкирії. Вона тільки в цьому році закінчила інститут і прийшла на роботу в поліцію.