Сенат Італії підтримав погоджений з Єврокомісією бюджет

Угода досягнута.



Сенат Італії підтримав проект бюджету на 2019 рік, за яким Рим і Брюссель вели суперечку кілька місяців. Про це повідомляє агентство Reuters.

Щоб вступити в силу з початку нового року, бюджет повинен бути затверджений нижньою палатою парламенту до 31 грудня.

У минулу середу Європейська комісія досягла компромісу з Італією про бюджет на 2019 рік після декількох місяців словесної перепалки. Таким чином,Риму вдалося уникнути дисциплінарних заходів з боку ЄС.

Втім, зміни до бюджету вимагали значного переписування проекту, тому в суботу остаточний текст бюджету надійшов в Сенат в останній момент. Це викликало критику опозиційних депутатів.

Демократична партія заявила, що попросить головний італійський суд винести рішення про конституційність цього кроку, заявивши, що для обговорення законопроекту було недостатньо часу.

У неділю віце-прем’єр Луїджі Ді Майо заявив на Facebook, що досягнення угоди з ЄС неминуче означало, що для представлення проекту бюджету перед парламентом знадобиться більше часу. “Я розраховую на остаточне затвердження бюджету 27-28 грудня”, – сказав він.

У жовтні популістська правляча коаліція Італії оприлюднила проект бюджету, який передбачав прогнозований дефіцит ВВП у розмірі 2,4% порівняно з 1,8% у цьому році. В результаті компромісу з Брюсселем Рим зменшив свій прогноз дефіциту на наступний рік до 2,04% ВВП. Рим також знизив прогноз економічного зростання з 1,5% до 1%.

Італія ризикувала потрапити під санкції ЄС, якщо б не переглянула свої плани щодо збільшення видатків на наступний рік. Єврокомісія назвала їх “безпрецедентним” відхиленням від фінансових правил єврозони.