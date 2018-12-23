У Парижі протестувальники атакували поліцейських

Один з них отримав удар в обличчя.



У Франції, де тривають протести, столична прокуратура розслідує напад маніфестантів з числа “жовтих жилетах” на трьох поліцейських мотоциклістів.

22 грудня учасники акцій на Елисейких полях атакували проїжджали мимо на мотоциклах правоохоронців. Двоє з них разом з транспортними засобами повалили на асфальт, третій поліцейський отримав удар в обличчя.

Правоохоронців кілька разів намагалися вдарити, в них кидали каміння і різні важкі предмети. Поліцейські захищалися за допомогою кийків і балони із сльозоточивим газом, проте, усвідомивши, що вони знаходяться в крайній небезпеці, були змушені дістати пістолет і прицілитися в одного з нападників. Це дозволило їм піти від зловмисників.