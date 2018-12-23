Moody’s підвищило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підвищило суверенний рейтинг України в національній та іноземній валютах до “Caa1” з “Саа2”. Про це говориться в повідомленні агентства.

Рейтинг Саа1 за класифікацією Moody’s означає, що боргові зобов’язання вважаються зобов’язаннями дуже низької якості та піддаються дуже високому кредитному ризику. Прогноз рейтингів також змінений з “позитивного” на “стабільний”. Рейтинг за єврооблігаціями, випущеними в ході реструктуризації в 2015 році, підтверджений на рівні “Ca”.

Рейтинг підвищено до домовленості України і МВФ за новою кредитною програмою, що зменшує ризик дефолту. Експерти очікують також, що реформи будуть сприяти поступовому зниженню корупції. Очікують також, що Україна буде поступово покращувати свою стійкість до тривалого конфлікту з Росією.

Moody’s стверджує, що незважаючи на те, що зовнішня позиція України поліпшується, її зовнішня вразливість залишається високою, і офіційна фінансова підтримка вирішальною мірою залежить від згоди МВФ на економічну політику, що проводиться урядом.

“Крім того, країна як і раніше сильно схильна до ризику відновлення геополітичної конфронтації і безладного політичного переходу, а також зміну керівництва, що може призвести до затримки або часткового зміни ходу реформ”, – сказано в повідомленні.

Недавній захоплення Росією українських військових кораблів, ймовірно, уплине на і без того високі геополітичні ризики України, якщо не відбудеться подальша ескалація, що, на думку Moody’s, малоймовірно. “Введення Україною обмеженого військового положення після цього інциденту зробило дуже незначний вплив на довіру споживачів або інвесторів, про що свідчить дуже короткий сплеск знецінення гривні, який змінився протягом декількох днів”, – відзначили в агентстві.

Нагадаємо, Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на 3,9 млрд доларів. Попередніми умовами для укладення програми було підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік. Кабінет міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет. 18 грудня МВФ схвалив виділення Україні 3,9 млрд доларів у рамках нової кредитної програми. Перший транш склав 1,4 млрд доларів.