Повінь – зміна системи

Menu
Close

Чорногорія буде домагатися автокефалії для своєї церкви

23.12.2018

Черногория будет добиваться автокефалии для своей церквиЗараз її зусилля марні, зокрема, із-за тиску СПЦ.

Сербська православна церква підриває незалежність Чорногорії і тому чорногорські влади будуть домагатися відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви.

“Сербська православна церква дуже наполегливо підриває чорногорську незалежність. Я вважаю, що необхідно продовжити роботу з відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви, і держава буде займатися цим і нести за це відповідальність”, – сказав Джуканович.

Сербська православна церква (СПЦ) є панівною в Чорногорії, тоді як Чорногорська православна церква не має канонічного визнання.

Чорногорська православна церква, яка проголосила себе автокефальною в 1993 році, подібно до української церкви бореться за міжнародне визнання.

Український патріарх Філарет неодноразово виступав з підтримкою прагнень чорногорців мати свою автокефальну церкву.

Читайте також:   Ердоган придумав цікаве правило для місцевих революціонерів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *