Китай і світ навколо нього: Один пояс – або один збройний ремінь?

На цьому тижні «Нью Йорк Таймс» вийшла з ексклюзивним матеріалом, що викликав бурхливе обговорення в середовищі військових аналітиків, особливо регіону Великого Близького Сходу. З посиланням на власні джерела, не наводячи жодних документів, видання повідомило, що Китай і Пакистан мають «конфіденційний план» спільного створення винищувачів нового покоління та іншої зброї на території Пакистану, інтегрований в пекінську ініціативу «Один пояс — один шлях».

Ключовим у матеріалі виступає не факт військового співробітництва між Пекіном і Ісламабадом, а посилання на інтеграцію з китайським мегапроектом, що ставить під сумнів постійні запевнення Китаю про те, що ініціатива «Один пояс — один шлях» є виключно комерційним підприємством з мирними цілями.

«Нью-Йорк таймс» повідомляє, що план був розроблений ВПС Пакистану та офіційними особами Китаю на початку цього року. Передбачається використання особливої економічної зони, побудованої в рамках «Один пояс — один шлях», для виробництва винищувачів нового покоління.

З інших джерел відомо, що Пекін в даний час зосереджений на розробці двох моделей літаків-невидимок — J-20 і J-31 — і на сімействі машин J-10, місцевої реалізації російської сім’ї однодвигунних машин Су-27 з глибокої китайської переробкою.

Незважаючи на те, що «Нью-Йорк таймс» не наводить ніяких доказів свого твердження, аналітики розглядають можливість розгортання виробництва нових китайських машин — насамперед, родини J-10 — в Пенджабі як highly likely — вельми ймовірну. На чому ґрунтуються ці міркування?

Протягом останнього десятиліття Пакистан і Китай співпрацювали у виробництві недорогого винищувача JF-17 в провінції Пенджаб, в національному аерокосмічному комплексі «Камра». Китайська розробка JF-17 являє собою «бюджетний» варіант глибоко модернізованого китайського J-7 (базується, в свою чергу, на супернадежном планері Міг-21). При цьому двигуни РД-93 для JF-17 сьогодні закуповуються в Росії.

Хоча Китай розробив JF-17, він не вводив літаків в експлуатацію в НВАК — машина являє собою виключно експортний проект, орієнтований, передусім, на ісламський світ. І в цьому випадку маркування «халяль, зроблено в Пакистані» стає важливим інструментом продажів.

На оборонній виставці ИДЕАС 2018, яка проходила в Карачі в кінці листопада, проявила великий інтерес до «JF-17 Тандер» Малайзія. Малайзійська військова делегація вперше відвідує ИДЕАС-2018, і, спілкуючись з пресою, командувач малайзійськими ВПС генерал Дато Аффенди зазначив, що «Пакистан домігся вражаючих успіхів у галузі виробництва літаків… Ми вперше беремо участь у ИДЕАС, і нас дуже вражають стандарти виставки оборонної продукції».

На тій же виставці ИДЕАС-2018 було оголошено, що Військово-повітряні сили Ісламської Республіки Іран «розглядають питання» про придбання пакистанських винищувачів «JF-17 Тандер» для поступової заміни застарілих винищувачів F-14.За словами Музаммила Хатами, представника Корпусу Вартових Ісламської революції, угода може бути схвалена вже до наступного літа.

У середині листопада Пакистан знову показав на публіці JF-17 під час прес-показів у ході масштабних військових навчань «Раадуль Барк» (Удар грому) в стратегічно розташованому районі, що межує з Індією, в провінції Панджаб.

І все це події одного місяця.

Військові аналітики відзначають, що у розгортання виробництва J-31 на комплексі в Панджабе є і серйозні технічні підстави. На JF-31, як і JF-17, встановлюють одні й ті ж російські двигуни Klimov РД-93 (також встановлюються на Міг-29), що забезпечує серйозну синергію виробництва. Можливо, саме з цим пов’язано те обставина, що на сьогоднішній день Китай дав зрозуміти, що не буде експортувати J-20, а ось J-31 був оголошений китайцями як експортний винищувач. При цьому J-31 потрібно ще кілька років, щоб розробити покращений двигун, авіоніку, озброєння й системи зв’язку, щоб бути готовим до експлуатації у військах і експорту. Поки не зрозуміло, чи буде тут використана схема з JF-17, коли на підприємство в Пенджабі прийшла готова до виробництва машина — або Пакистан буде приймати участь в доопрацюванні «31-х».

Плани кооперації китайських і пакистанських військових у розробці винищувача п’ятого покоління відомі з минулого року. Тоді на конференції «ЭрТех ’17», організованої в Університеті авіації в грудні в Ісламабаді, начальник штабу ВПС Пакистану, головний маршал авіації Сохаил Гаман повідомив, що Китай підтримує зусилля Пакистану з розвитку винищувача наступного покоління, супутникового програмі і пілотованої космічної місії. «Пакистан співпрацює з китайськими експертами у виробництві літаків наступного покоління», — сказав маршал Гаман. Про запуск такої розробки — названої пакистанськими військовими «Проект Азм» — було оголошено півроку раніше, в липні. Тоді ж було сказано, що «потрібно п’ять років, щоб почати виробництво» літака.

Очевидно, що взятий за базу китайський майже готовий JF-31 вимагає значно менше часу для старту — що особливо важливо, враховуючи ту обставину, що прототип індійського винищувача п’ятого покоління, проект HAL AMCA, очікується вже в наступному році.

На початку цього року Дональд Трамп призупинив програми військової допомоги Пакистану, зробивши це в характерній для 45-го президента США образливою бундючної манері.

«Сполучені Штати дурниці надали Пакистану понад 33 мільярди доларів допомоги за останні 15 років, і вони [Пакистан] не дали нам нічого, крім брехні і обману, вважаючи наших лідерів дурними. Вони дають притулок терористам, на яких ми полюємо в Афганістані. Більше немає!» — вклався Дональд Трамп в коротке повідомлення в Твіттері.

Голова Сі не вимагає від Ісламабаду боротьби з тероризмом в Афганістані, або ідеологічної вірності канонах західної демократії, або демократизації внутрішнього життя в країні, чий режим являє собою химерну суміш ісламської держави, військової диктатури і виборної конкуренції. Його цікавить вхід з китайським зброєю — а, значить, китайським впливом на ринки ісламського світу, які дуже насторожено ставляться до Пекіну. І якщо для цього треба проштампувати китайське по суті зброю знаком «made in Pakistan» — нехай так і буде.