ООН офіційно визнала російську окупацію Криму

Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про порушення Росією прав людини в Криму.

За резолюцію А/С. 3/73/L. 48 “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна” “за” проголосували 65 держав-членів, проти – 27 і 70 делегатів утрималися.

“Генеральна асамблея закликає всі міжнародні організації та спеціалізовані агентства Організації Об’єднаних Націй користуватися формулюванням “Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією”, коли йдеться про Крим в їх офіційних документах, комунікаціях і публікаціях, включаючи ті, в яких йдеться про статистичних даних РФ”, – сказано в документі.

Резолюція також прямо закликає повернути аннексированный Крим Україні. Крім того, основна увага в резолюції приділено політв’язням, переслідуванням українських і кримськотатарських активістів у Криму, тортур і незаконного ув’язнення, вибивання показань, зникнення жителів Криму, позасудовим вбивств, переслідуванням релігійних меншин, обмеженням свободи совісті, свободи слова. ООН засуджує ці та інші факти порушень прав людини Росією на окупованому українському півострові і окремо зазначає, що РФ не виконала вимоги двох попередніх резолюцій, а ситуація з тих пір тільки погіршилася.