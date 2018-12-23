«Хрін вам, а не острова!: На Сахаліні пройшла акція проти передачі Японії частини Курил

На мітинг вийшло близько півтора тисяч осіб. Як повідомив виданню перший секретар регіонального відділення КПРФ Павло Ашихмін, співробітники поліції в події не втручалася.

Чотири острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї – викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни. Тоді Радянський Союз анексував належали Японії території.

У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення військових дій, проте мирний договір так і не був підписаний. У середині листопада після зустрічі лідерів Росії і Японії Кремль повідомив про домовленості повернутися до радянсько-японському меморандуму 1956 року, за яким Москва погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів Хабомаї і Шикотан після підписання мирного договору. Очікується, що Путін і Абе зустрінуться в Росії в кінці січня.