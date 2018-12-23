Трамп емоційно представив наступного главу Міноборони США

Причин відставки Мэттиса Трамп не назвав.

З 1 січня 2019 року виконуючим обов’язки глави Міністерства оборони США стане Патрік Shanahan.

“Радий повідомити, що наш дуже талановитий заступник глави Пентагону Патрік Shanahan з 1 січня 2019 року стане виконуючим обов’язки міністра оборони. У Патріка довгий список досягнень, коли він був заступником. Він буде прекрасним!” – зазначив Трамп.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Мэттис піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію. У той же час причин відставки Мэттиса Трамп не назвав. Сам же міністр оборони заявив, що йде у відставку, щоб Трамп міг знайти на цю посаду людини з більш схожими поглядами, пишуть американські ЗМІ.