Від творців схеми Фукса: “Укрзалізниця” закупить машини з накруткою в 5 разів

ПАТ “Укрзалізниця” має намір закупити у ПАТ “Каховський завод електрозварювального устаткування” рейкозварювальних машин на 156 млн гривень, що у п’ять разів дорожче російських аналогів.

У тендерній документації цей учасник зазначив, що пропонує такі машини КСМ-007, виробництва “Каховського заводу електрозварювального устаткування”. “Спецкран” завантажив довідки про те, що є офіційним дилером заводу і представляє його інтереси на території України. Таким чином, обидві фірми представляли спільний комерційний інтерес і практично не є конкурентами.Різниця двох пропозицій становила всього 40 тис. гривень, компанії не знижували ціни в аукціоні. Кожна одиниця КСМ-007 обійдеться УЗ в 39 млн гривень.Рельсосварочная машина КСМ-007 являє собою мобільний зварювальний комплекс на базі вантажівки DAF FX 105. Вартість самого тягача DAF FX 105 на ринку становить близько 2,75 млн гривень. Ціна зварювального комплексу і пристосування для пересування по рейках становить понад 36,2 млн гривень за одиницю.

“Залізниця без корупції”

При цьому в Росії виготовляють аналогічні рейкозварювальні машини МСК-01, які також розміщені на шасі DAF. Їх вартість становить 270 тис. доларів, що за нинішнім курсом становить 7,5 млн гривень. Це в п’ять разів дешевше рейкозварювальних машин, які закуповує “Укрзалізниця”.

“Залізниця без корупції”

“Каховський завод електрозварювального устаткування” належить Ярославу Нікітіну (25,7% акцій) і АТ “Інфраструктурні проекти” (63,7% акцій), яким в свою чергу володіє Андрій Лебідь і його батько Владислав Лебедь.

Останнього ЗМІ називають одним з “смотрящих” УЗ і пов’язують його з родиною екс-президента Віктора Януковича. Його вказують серед людей, контролювали діяльність компанії “Прем’єр Лізинг”, яка уклала з УЗ при Януковичі контрактів на 25 млрд гривень.У період з 2013 по 2017 роки ВАТ “Каховський завод електрозварювального обладнання” не мав державних контрактів на суму більше мільйона гривень.

Правда в цьому році компанія може отримати близько 200 млн грн. від “Укрзалізниці”.

Владислав Лебедь очолював ДП “Держпостачання” за часів Януковича, зараз разом з сином помічники народного депутата від БПП Сергія Алексєєва. Є фігурантом кримінальної виробництва ГПУ і СБУ про розтраті 4 млн грн “Південно-Західної залізниці”. У рамках справи В липні 2016 СБУ обшукала 5 і 4 поверху будинку по вул. Димитрова, 5б (нині — Ділова) у Київ, де розташований офіс Лебедя. Судовий реєстр не містить інформації про будь-які дії правоохоронців у цій справі після 2016 року.Примітно, що люди, які стоять за розробкою даної схеми “Укрзалізниці”, планують схеми і для російського олігарха Павла Фукса.