Як журналіст з Росії висміяв прес-конференцію Путіна

На прес-конференції президента Росії Володимира Путіна стерлася грань між журналістикою і проблемами простих людей. З питань, які задавали, склалося враження, що люди прийшли зі своїми бажаннями до Діда Мороза.

Таку думку висловив кореспондент “Дощу” Антон Желнов. Він не зміг задати своє питання, тому що “на нього у президента відповіді не було”.

Журналіст зауважив, що брифінг цього року відрізнявся від попередніх тим, що він остаточно став схожий на “Пряму лінію”, де Путін спілкується з простими громадянами.

Також кореспондент зазначив, що Путін користувався своїм фірмовим прийомом підмінювати контекст, який доводив просто до абсурду. Таким чином глава Кремля забалтывает людей і змішує карти.