Трамп обговорив з Ердоганом виведення військ з Сирії

Він також обговорив з Ердоганом боротьбу проти терористичного угрупування “Ісламська держава”.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом майбутній виведення американських військ з Сирії.

“Тільки що у мене відбувся тривалий і продуктивна розмова з президентом Ердоганом. Ми обговорили наші дії в Сирії і повільний і ретельно скоординований виведення американських військ звідти. Через багато років військові повернуться додому”, – написав Трамп на своїй сторінці в Twitter у неділю, 23 грудня.

За словами американського президента, він також обговорив з Ердоганом боротьбу проти терористичного угрупування “Ісламська держава”, співпраця в Сирії і торгові питання.

Як повідомлялося, 19 грудня Білий дім і Пентагон повідомили про виведення американських військ з Сирії у зв’язку з переходом до “нової стадії” військової операції проти угруповання “Ісламська держава”. За даними американських ЗМІ, Пентагон намагався відрадити президента Дональда Трампа від цього кроку.