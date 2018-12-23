SpaceX з п’ятого разу запустили ракету з важливим військовим супутником

Після чотирьох переносів, на мисі Канаверал відбувся запуск ракети Falcon 9 з військовим супутником ВПС США.

Про це повідомляється на сторінці Twitter SpaceX.

Як раніше зазначалося, у зв’язку з негодою запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III ВПС США, який планувався в суботу з космодрому на мисі Канаверал, був скасований.

Запуск ракети з супутником повинен був відбутися ще 18 грудня. Проте за сім хвилин до старту через позаштатних показань датчиків на першій ступені ракети-носія він був скасований. SpaceX перенесла його на середу. Але за 3 години до старту повідомила про новий скасування. У четвер запуску завадила несприятлива погода поблизу космодрому.