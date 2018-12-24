Туреччина відправила на кордон з Сирією додаткову техніку

Туреччина відправила в прикордонний район Кіліс колону транспортних засобів.

23 грудня Туреччина почала зміцнювати свої позиції біля кордону з Сирією у зв’язку з планами США вивести з зони конфлікту свої війська.

Посилення військової активності в прикордонному районі фіксується через кілька днів після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про намір відкласти військову операцію проти загонів курдської народної самооборони. Він повідомив, що домовився з президентом США Дональдом Трампом про військової і дипломатичної координації, щоб запобігти виникненню вакууму влади після виведення американських військових.

За даними Reuters, Туреччина відправила в прикордонний район Кіліс колону з близько 100 транспортних засобів, у тому числі танки, гармати, кулемети і автобуси з військовослужбовцями.

Частина військового обладнання і солдатів розмістилися на постах уздовж кордону, окремий контингент перетнув кордон і вступив у Сирію через район Ельбейли, розташований в 45 кілометрах від північного сирійського міста Манбидж.

18 січня Туреччина привела в стан підвищеної бойової готовності війська на кордоні з Сирією, в район Антак’я перекинули танки. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина планує військову операцію в сирійських регіонах Афрін і Манбидж. Він зазначив, що Анкара не довіряє Вашингтону, який підтримує сили курдів в Сирії уздовж турецької південного кордону.