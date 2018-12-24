В Олександрії поліцейський вимагав хабар з відомого українського боксера

Співробітник поліції, нібито, має власних понятих і заробляє на водіях.

За словами Невдачі, поліцейські після зупинки автомобіля викликали власних “понятих” і пред’явили спортсмену звинувачення у водінні в нетверезому стані і вимагали хабар.

При цьому, поліцейські, яких звуть Ярослав Большов і Олександр Мушик, відмовилися везти Невдачі на медичну експертизу.

Один з правоохоронців, нібито, попросив його відійти з ним убік без телефону і показав п’ять пальців. Неудачин запитав: “500?”. У відповідь поліцейський сказав: “5000”.

“Ярослав Большов, співробітник поліції (перевертень в погонах) сьогодні на початку другого ночі по вулиці проспект соборний 116 р. Олександрія просив хабар у розмірі 5000 тисяч гривень, нібито за водіння в нетверезому вигляді і відмовився мене везти на експертизу в лікарню при свідках, перевертні зі своїми понятими приїжджають в Олександрію і намагаються таким чином заробляти гроші. Люди, прошу максимальний репост, ворога треба знати в обличчя, на моєму місці міг опинитися кожен”, – написав боксер.