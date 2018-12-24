Найбагатші люди світу за рік втратили $511 мільярдів – Bloomberg

Сумарний статок 500 найбагатших людей світу за поточний рік скоротилося приблизно на 511 мільярдів доларів – до 4,7 трильйона доларів.

У першій половині 2018 року цей показник досягав рекордних 5,6 трильйонів доларів з-за сприятливої ситуації на ринках, але зараз вартість акцій низки компаній знизилася.

Сукупна вартість активів голови Amazon Джефа Безоса, який займає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу, скоротилася до 115 млрд доларів. При цьому у вересні він збільшив свій статок до рекордних 168 млрд доларів.

Активи власника іспанської торгової мережі Zara Амансіо Ортеги оцінюються в 59,2 млрд доларів.

Глава Facebook Марк Цукерберг з січня втратив 23 млрд доларів. Його стан оцінюється в даний час в 49,7 млрд доларів.

Невдалим був рік і для мексиканського мільярдера Карлоса Сліма – його статок скоротився до 53,9 млрд доларів.

За даними Bloomberg, в список 500 найбагатших людей світу входять 173 мільярдера з США з сукупним статком 1,9 трильйона доларів. Протягом року воно скоротилося у загальній складності на 5,9%. Сукупний капітал 128 мільярдерів з азіатських країн протягом року скоротився на 144 млрд доларів.