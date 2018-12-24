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Слідом за Україною: ще одна церква в Європі захотіла автокефалію

24.12.2018

Вслед за Украиной: еще одна церковь в Европе захотела автокефалию

Влада Чорногорії будуть домагатися відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви.

“Сербська православна церква дуже наполегливо підриває чорногорську незалежність. Я вважаю, що необхідно продовжити роботу з відновлення автокефальної Чорногорської православної церкви, держава буде займатися цим і нести за це відповідальність”, – зазначив Джуканович.

Сербська православна церква є панівною в Чорногорії. Вона має 6 місце в диптиху автокефальних помісних церков Константинопольського патріархату і 7 – у диптиху РПЦ.

У свою чергу, Чорногорська православна церква не має канонічного визнання. Вона проголосила себе автокефальною в 1993 році, і перебувала в євхаристійному спілкуванні з Українською православною церквою Київського патріархату. Довгі роки вона боролася за міжнародне визнання.

Вслед за Украиной: еще одна церковь в Европе захотела автокефалию

Чорногорська православна церква

wikipedia

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