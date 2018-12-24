Російські пенсіонери заборгували банкам 400 мільярдів рублів

З січня по жовтень 2018 року російські пенсіонери взяли у банків в кредит 403,3 мільярда рублів. Такі дані надало «Известиям» Об’єднане кредитне бюро.

З 2017 року цей показник виріс на 42 відсотки. За аналогічний період минулого року люди, старші 60 років отримали у банків борг 283,2 мільярда рублів.

Найчастіше люди старшого покоління оформляють споживчі кредити. Середній розмір такої позики становить 103 тисячі рублів. На покупку машини пенсіонери займають у банків 620 тисяч рублів, на іпотеку — 950 тисяч рублів. Експерти відзначають, що це одні з найнижчих значень серед вікових груп.

Кредитні організації більш охоче працюють з літніми людьми. У цьому році майже 70 відсотків пенсіонерів отримали позитивне рішення від банків, тоді як молоді схвалили тільки 47 відсотків заявок.

Банків залучають клієнтів старшого віку, оскільки їх основне джерело доходу — пенсія — стабільний і ні від чого не залежить. Крім цього пенсіонери ставляться до кредитування більш обережно: намагаються вчасно вносити платежі та не брати великі позики.

У жовтні стало відомо, що середній борг пенсіонера перед банком склав 107,2 тисячі рублів. Цей показник зріс на 8 відсотків з 2017 року. Літні росіяни в основному беруть позики для дітей чи онуків, рідше — на свої потреби.