Білоруси висловилися про приєднання до Росії

Білоруські регіональні паблики «ВКонтакте» запустили опитування, в яких пропонували передплатникам висловитися про включення країни до складу Росії. Про це повідомляє місцеве видання UDF.by.

Голосування проводять спільноти декількох білоруських міст, наприклад, Мінська, Бреста, Вітебська, Борисова, Слуцька та Пружанов. Більшість користувачів мережі виступили проти входження Білорусії до складу Росії. Виділився тільки Вітебськ — там 39 відсотків тих, хто проголосував схвалили таку перспективу, 33 — відкинули.

14 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його держава ніколи не увійде до складу Росії, а поняття «суверенітет» для цієї країни святе.

Як зазначає портал, опитування стартували після висловлювання лідера ЛДПРВладимир Жириновського. У своєму Telegram-каналі він заявив, що більшість білорусів підтримає приєднання до Росії.