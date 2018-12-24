Відновлювальна енергія – чим це загрожує Росії?

Росії, з її нехай і сучасними «палицями-копалками», в майбутньому уготована незавидна роль

Четверта промислова революція поступово набирає обертів, і вже зараз стає ясно, що «велика енергетична наддержава» – Росія – через півстоліття може остаточно скотитися в категорію другорозрядних країн. Якщо не зайняти ще більш низьке місце у світовій табелі про ранги.



Про Четверту промислову революцію дуже люблять розмірковувати не лише закордонні експерти, але і деякі фахівці вітчизняного розливу.

Вимовляються глибокодумні фрази про цифровізацію, зіскакування з нафтової голки і ще купа мудрих виразів і словесних оборотів, але російський бюджет як і раніше верстають з оглядкою на нафту. А на Захід і Схід ударними темпами тягнуть газопроводи з пафосними назвами, про яких, захлинаючись від захвату, нескінченно верещать балакучі голови в телевізорі. Як ніби електорату від цих газопроводів жити стає хоч на грам легше і ситніше.

Найсумніше, що чомусь ніхто не бачить далі власного носа і не розуміє, що поки Росія залишається сировинним придатком Заходу, змінюючи свої природні ресурси на скляні намиста, той самий Захід, так і Схід, вже вступили в зовсім інший вимір. Де ці самі нафту і газ не будуть користуватися таким попитом, як зараз. Тому що Четверта промислова революція у тому числі передбачає практично тотальний перехід на відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Спалювання вуглеводнів вже зараз розцінюється мало не як середньовічне варварство і абсолютно тупиковий шлях енергетики. Все це призведе до того, що в недалекому вже майбутньому двигуни внутрішнього згоряння і електростанції, що працюють на вуглеводнях, будуть оголошені поза законом.

Зрозуміло, що в найближчі півстоліття повністю від них не відмовляться, але боротьба з цим пережитком минулого йде дуже активна.

Ось вельми красномовні приклади цієї боротьби.

Починаючи з 2032 року столиця США – Вашингтон – повністю перейде на споживання електрики, виробленого «чистими» електростанціями, до яких відносяться вітряні, сонячні та гідроакумулюючі станції.

Також до 2032 році в Вашингтоні не залишиться жодного автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Варто відзначити, що це станеться вже через тринадцять років, тобто, чекати залишилося недовго.

До 2040 року весь громадський транспорт штату Каліфорнія стане екологічно чистим, а у 2045 році Каліфорнія повністю перейде на поновлювані джерела енергії. Як і штат Гаваї. А, наприклад, курортне місто Аспен вже зараз повністю перейшов на електроенергію, вироблювану вітрогенераторами і сонячними панелями.

Починаючи з 2022 року німецький автомобілебудівний концерн Daimler AG переведе три своїх заводу на споживання виключно «чистої» електроенергії, про що було підписано угоду з норвезькою енергетичною компанією Statkraft – європейським лідером в галузі відновлюваної енергії.

Норвежці в даний час будують ударними темпами вітряні електростанції по всій Європі і просувають свої «вітряки» і на ринки Америки і Азії. А що стосується Німеччини, то вона вже зараз майже 40% всієї енергії отримує від «чистих» електростанцій. Але це не всі досягнення німців на шляху в світле «зелене» майбутнє.

Саме в Німеччині в цьому році почалася експлуатація першого в світі водневого електропоїзди Coradia iLint, розробленого французькою компанією Alstom. І це не дивно, так як практично половина німецьких залізничних ліній не електрифікована, а до 2035 року набирає повну заборону на експлуатацію дизельних і дизель-електричних локомотивів. І німцям волею-неволею доводиться переходити на водневі поїзда.

Те ж саме в найближчі роки зроблять Франція, Великобританія і інші західноєвропейські країни.

Про електромобілі було вже сказано стільки, що не має сенсу зайвий раз повертатися до цієї теми. Варто тільки додати, що багато автовиробників остаточно відмовляються від розробок нових бензинових і дизельних двигунів, так як історичної перспективи вони більше не мають.

До 2050 року в Євросоюзі взагалі не повинно залишитися машин з двигунами внутрішнього згоряння, які своє місце під сонцем поступляться електромобілів і водородомобилям. Навіть армійські автомобілі і стали оснащувати гібридними силовими установками, і не за горами поява броньованих електромобілів.

В даний час в різних країнах розробляється безліч електричних літальних апаратів, які повинні прийти на зміну нинішнім вертольотах і літаках. І якщо заміна реактивним винищувачам і лайнерам в осяжній перспективі поки не загрожує, то на зміну певних типів вертольотів можуть прийти електричні мультикоптеры.

Наприклад, в Дубаї вже працюють в якості «повітряного таксі» німецькі мультикоптеры Volocopter 2X. Значно просунулися в їх розробці та деякі китайські компанії.

Крім того, китайці досить успішно ведуть розробку перспективних сонячних панелей, енергоефективність яких мінімум в два рази перевищить ефективність випускаються зараз панелей.

Загалом, риси недалекого майбутнього виразно проступають вже зараз. Це, по можливості, повний відмова від будь-яких двигунів, що працюють на бензині та солярці, радикальне зниження кількості електростанцій, що працюють на вуглеводнях і заміщення їх «чистими» електростанціями.

Для Росії цей загальносвітовий тренд нічого хорошого не принесе, оскільки в найближчому майбутньому нашій країні банально нема чого стане експортувати, тому що попит на вуглеводні знизиться в рази. Це відноситься і до інших нафто – і газовидобувних країн – в епоху Четвертої промислової революції неможливо буде залишатися конкурентоспроможним тільки за рахунок того, що наколупали з землі.

А Росія, судячи з тупцювання на місці всі останні десятиліття, так і буде залишатися країною, в активі якої буде все та ж сама «палка-копалка» і більше нічого. У всякому разі, щось не видно на горизонті сотень високотехнологічних виробництв і мільйонів нових робочих місць, які забезпечили б Росії заділ на майбутнє. А замість цього видно лише нескінченні трубопроводи і будівництво інфраструктури для їх обслуговування.

Наприклад, 20 грудня Виборзький суднобудівний завод відрапортував про завершення будівництва криголама «Андрій Вилькицкий». Хороша новина, але… замовник криголама – «Газпромнафта», і призначений цей криголам виключно для проведення танкерів в льодах. Ось чому Росія може точно пишатися, так це вражаючою оперативністю, спрямованої на те, щоб горезвісна вуглеводнева «труба» працювала безперебійно.

Залишається тільки гадати, а що ж чекає населення Росії, коли попит на вуглеводні знизиться? Якщо вже зараз, при досить високих цінах на нафту, нам говорять, що грошей немає, підвищують пенсійний вік, починають трясти жебраків самозайнятих, вводять нові податки і піднімають акцизи, то що буде через 15-20 років? Коли Західна Європа в два, а то і більше разів скоротить імпорт російських вуглеводнів?

Мабуть, знову попросять поставитися з розумінням і пенсійний вік піднімуть до 75 років, щоб вже гарантовано ніхто не доживав до пенсії. Попутно введуть податок на ВСЕ, і нещасний електорат, так і не дочекався обіцяних «проривів», буде платити за те, що дихає. Не виключено, що й за тих, хто вже не дихає, теж доведеться платити.

І шансів змінити ситуацію немає. Росія вступила в той самий період, який можна охарактеризувати як мегазастой. Правляча верхівка не просто забронзовіла, а сама себе відлила в граніті, настільки сильно відірвавшись від реальності, що часом здається, що країною управляють або з Задзеркалля, або з темної сторони Місяця.

Втім, на їх вік надприбутків від продажу вуглеводнів західним і східним «партнерам» вистачить, а після нас, як відомо, хоч Потоп.

Так що перспективи у «великої енергетичної наддержави» і зараз не дуже блискучі, а далі буде ще гірше. Топтання на місці з не гнучкою, забронзовевше-скам’янілою гранітно-відлитої елітою ніколи ні до чого хорошого не приводило.

Патентовані пропагандисти федеральних телеканалів з італійськими і британськими паспортами можуть хоч по сто разів на дню каркати з телевізора слово «халва», ось тільки солодше від цього не стане.

Для Росії ледь не стали нокаутуючим ударом бездарно витрачені дев’яності роки, але спасибі радянському наукових здобутків, – завдяки йому країна не ухнула в прірву остаточно, а дехто-як примудрилася вистояти, балансуючи на її краю. У нульові здавалося, що начебто намітилася позитивна динаміка, але 2018 рік з усією нещадністю показав, що становище ще гірше, ніж здавалося, що попереду будуть нелегкі часи.

Четверта промислова революція, до якої Росія виявилася абсолютно не готова, може взагалі залишити країну «за бортом» загальносвітового розвитку. І не треба розчулюватися при вигляді штучних московських електробусів – це не більш ніж екзотика, більше нагадує горезвісні потьомкінські села, ніж свідчення потужного економічного зростання, відсутність якого не соромляться підтверджувати навіть на самому високому рівні.

Втім, поки всім заправляють «ефективні менеджери», які ще примудряються нарікати громадянам за те, що ті не подякували олігархів за обчищені кишені і поламані долі, майбутнє країни виглядає і буде виглядати надзвичайно сумно.