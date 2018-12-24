Цунамі в Індонезії: кількість жертв перевищила 280 чоловік

Більш 1000 чоловік постраждали в результаті цунамі.

Більш 1000 чоловік постраждали в результаті цунамі. Ще близько 57 осіб оголошені зниклими без вести.

Число загиблих в результаті цунамі в Індонезії зросла до 281 особи.

При цунамі також постраждали більше 1000 осіб. Близько 57 осіб оголошені зниклими без вести.

Раніше повідомлялося, що в результаті цунамі в Індонезії загинули 229 осіб.

Цунамі обрушилося на пляжі біля берегів Зондського протоки ввечері в суботу, 22 грудня. Найсильніше постраждали регіони між островами Ява і Суматра. За попередньою версією, цунамі могло бути викликано підводним обвалом, який, в свою чергу, спровокувало виверження вулкана Кракатау.