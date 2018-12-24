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На головній ялинці США згасли вогні

24.12.2018

На главной елке США погасли огниРіздвяну ялинку у Вашингтоні невідомий чоловік пошкодив.

На головній різдвяній ялинці США, встановленою у Вашингтоні недалеко від Білого дому, згасли вогні з-за пошкодження, але ремонт неможливий у зв’язку з “шатдауном”.

Гірлянду увечері 21 грудня пошкодив який піднявся на ялинку чоловік. Підсвічування на ялинці була відключена, а доступ до дерева закритий з міркувань безпеки.

Однак з’ясувалося, що через припинення роботи уряду, фахівці Служби національних парків, що відповідає за головну різдвяну ялинку США, не можуть приступити до налагодження гірлянди.

Служба національних парків отримала пожертвування на ремонт підсвічування ялинки, однак, як повідомили представники відомства телеканалу ABC7, поки невідомо, чи вистачить отриманих коштів для ремонту.

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