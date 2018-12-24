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МЗС перевірив, чи є українці серед жертв цунамі в Індонезії

24.12.2018

МИД проверил, есть ли украинцы среди жертв цунами в ИндонезииУкраїнці не постраждали в результаті цунамі.

Громадяни України в результаті цунамі в Індонезії, за попередньою інформацією, не постраждали, повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Нагадаємо, цунамі обрушилося на індонезійське узбережжі увечері 22 грудня. Зондська протока, який став епіцентром лиха, що розділяє острови Ява і Суматра.

Цунамі спровокували підводні зсуви, викликані виверженням вулкана Анак-Кракатау.

У вересні 2018 року Індонезії вже довелося пережити подібну трагедію. В результаті потужного землетрусу на острові Сулавесі і удару хвилі цунамі загинули понад 2 тисяч осіб.

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