«Воно чи не воно?!»

Сьогодні понеділок… Весь світ, затамувавши подих, задається питанням: «Це ВОНО чи ще ні?». Тобто, починається тотальний обвал ринків або якийсь час ще можна спати спокійно. Зрозуміло, дати точну відповідь ніяк неможливо, оскільки, все-таки, є ще різні додаткові фактори, а раптом через півгодини рвоне Йеллоустоун або Ізраїль завдасть ядерного удару по Ірану? Принаймні, потоптатися по темі варто

Можна відзначити кілька ефектів, які сильно відрізняють ситуацію від попередніх.

По-перше, падіння йде вже давно і довго. Воно нагадує, швидше, тривалу корекцію, причому навіть більш повільну, ніж могло б бути. У всякому разі, падіння з верхів ще далеко не стало критичним.

По-друге, все це відбувається в умовах безперервної сварки виконавчої влади в особі Трампа і ФРС в особі її глави Пауелла. Оскільки спір іде по приводу фінансової політики, а точніше, облікової ставки, він не може не відбиватися на діях гравців на фондовому ринку. Причому не в кращу сторону.

По-третє, найсильніший удар припав на деякі банки, причому — не найбільш дрібні (щоб не сказати, первинних дилерів ФРС). Це Дойче банк (ну, у нього давно були проблеми) і, я не побоюся цього слова, Голдман Сакс. Це взагалі самий головний монстр Уолл-стріта, багато десятиліть формує фінансову політику США в особі своїх представників, які займають посаду міністра фінансів і голови групи економічних радників президента США.

Які, теоретично, з цих особливостей можна зробити висновки? Насамперед, здається, що це падіння — результат дій однієї зі сторін конфлікту, яка дуже хоче насолити іншого. Як не дивно, зрозуміти, хто головний призвідник обвалу не так-то просто! Справа в тому, що рішення про те, хто буде переможцем в цій сутичці, прийме громадську думку, оскільки саме за його підсумками або Трамп звільнить Пауелла і візьме під контроль керівництво ФРС (відбере його у фінансистів), або ж його, Трампа, рейтинг в очах населення категорично впаде.

Сьогодні мені здається, що, з урахуванням бажання Трампа зняти Пауелла та більшої політичної активності, хоча потрібно врахувати, що вся ліберальна преса виступає на стороні ФРС, ініціатором, все-таки, є він. Та й суспільство підготовлено до того, що падіння стало результатом політики ФРС, яка підняла ставку, хоча всі казали, що цього робити не варто.

Якщо це так, то тоді Уолл-стріт гальмує падіння, а Трамп його провокує. І зрозуміло, чому основний удар по банкам: вони якраз головні учасники гальмування спаду, тобто — викидають свої активи на цей процес, демонструють збитки. Ну а інсайдери процесу це чудово знають і розуміють, що покарання точно послідують. Хоча б у вигляді досить агресивних перевірок з боку відповідних державних структур.

Але є і протилежна версія: поступове зниження стимулює ФРС. Воно тому і повільне, що кероване і метою його є корекція, яка повинна потім дати можливість нового зростання. Ні, звичайно, коли-небудь обвал все одно станеться, але головне зараз — продемонструвати, що Трамп — лопух, що він прийняв звичайну корекцію за обвал, що зростання знову почався, незважаючи на підвищену ставку. Ну і почати нову атаку на Трампа, вже з урахуванням його репутацію людини, яка нічого не розуміє у фінансах і схильного влаштовувати істерики на порожньому місці!

Розібратися в цьому вкрай складно, ще й тому, що учасники активно поширюють неправдиві чутки, для того, щоб їх не можна було спіймати за руку. З цієї причини всі аналітичні огляди, якщо тільки вони не показують конкретні факти, гроша ламаного не варті. Сьогодні, як я вже не раз писав, що «хто не з нами, той проти нас» і будь-аналітик працює на одну з двох сторін. І, знову-таки, ми ніколи не дізнаємося, він правду каже чи створює димову завісу. Загалом, туману напущено колосальна кількість.

При цьому ніякі аналогії і асоціації не працюють, просто тому, що ніколи ще не було такої напруженої ситуації в умовах протистояння двох наймогутніших сил у Вашингтоні. Вони завжди працювали заодно, а тут почали працювати один проти одного, що саме по собі може спровокувати обвал. Зрештою, масштаби фондового ринку набагато перевищують нормальні економічні показники. Вся система працює в позамежному режимі, ніякого досвіду таких ситуацій ні в кого немає (щоб вони там не говорили у своїх аналітичних звітах).

З цієї причини я думаю, що, все-таки, поки це не ВОНО. І хоча ринки продовжать падати, але це буде спад корекційного типу. Десь до кінця зими. Далі сторони зроблять перепочинок, почнеться зростання (кудись же треба складати гроші?), а потім серйозно постане питання про те, що грошей в світовій економіці більше немає. І ось тут-то сутичка розпочнеться з новою силою, оскільки вже безпосередньо постане питання про те, хто буде контролювати емісію, яку неминуче почне ФРС. Ось тут сутичка не на життя, а на смерть!